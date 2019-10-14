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Потапова проиграла Калинской на «ВТБ Кубке Кремля», совершив 18 двойных ошибок

Потапова проиграла Калинской на «ВТБ Кубке Кремля», совершив 18 двойных ошибок
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Анна Калинская, получившая уайлд-кард от организаторов турнира «ВТБ Кубок Кремля», вышла во второй круг, обыграв соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:0, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Анна дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 9 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 18 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице России Калинская поспорит с победительницей поединка Екатерина Александрова (Россия, 8) — Яна Чепелова (Словакия, Q).

В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Кремля (ж). 1-й круг
14 октября 2019, понедельник. 12:55 МСК
Анастасия Потапова
89
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 4
6 		3 6
         
Анна Калинская
102
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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