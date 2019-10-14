Потапова проиграла Калинской на «ВТБ Кубке Кремля», совершив 18 двойных ошибок

Российская теннисистка Анна Калинская, получившая уайлд-кард от организаторов турнира «ВТБ Кубок Кремля», вышла во второй круг, обыграв соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:0, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Анна дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 9 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 18 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице России Калинская поспорит с победительницей поединка Екатерина Александрова (Россия, 8) — Яна Чепелова (Словакия, Q).

В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.