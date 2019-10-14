Камельзон: Медведев плевал на эти очки на «ВТБ Кубке Кремля»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался по поводу предстоящего выступления четвёртой ракетки мира Даниила Медведева на «ВТБ Кубке Кремля». Напомним, уроженец Москвы не получит очков за этот турнир.

Медведев начнёт соревнования со второго круга, где его соперником станет победитель матча Алибек Качмазов — Ален Авидзба.

«Во-первых, могу лишь предположить, что контракт с игроком был подписан заранее. Если контракт подписывается, то он не нарушается. Во-вторых, могу предположить, что Медведев плевал на эти очки, поскольку уже попал в Итоговый турнир. И ещё хочу сказать, что лучшая тренировка — это соревнования.

У него был лёгкий финал со Зверевым, а Саша — это вам не халям-балям. Думаю, ему надо поддерживать эту феноменальную форму.

В Петербурге публика приняла Медведева очень хорошо, то же самое ждём в Москве. Конечно, для него это сейчас не самый важный турнир, но пусть потренируется — хуже не будет. У нас в Петербурге все билеты раскупили заранее. Понятно, что в субботу и воскресенье трибуны в Москве точно будут переполнены», — приводит слова Камельзона «Спорт день за днём».