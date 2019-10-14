Украинка Свитолина поделилась впечатлениями от Москвы

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая готовится выступить на «ВТБ Кубке Кремля» впервые с 2016 года, рассказала, какое впечатление на неё произвела современная Москва.

«Впечатления от нового стадиона? Смотрится очень хорошо. Я думаю, что это хорошая локация, тут много места. И это очень важно для игроков, так как много людей задействовано, к тому же здесь и мужчины играют. Хорошо, что очень много места.

Для меня любой большой турнир всегда очень важен. Если честно, я мало была в Москве – в самом городе. Мне сложно судить. Выглядит всё очень хорошо. Когда я в последний раз была, всё было в Москве по-другому. Сейчас город расцвёл.

Если нет стабильности – ты не можешь двигаться вперёд, ты не можешь играть большие турниры, начинаются сомнения. Теряется уверенность. Вера зарождается, когда ты успешно играешь, тогда ты хорошо сможешь отыграть с уверенностью «Большой шлем». «Большие шлемы» – это всегда дополнительное давление. Нужно всегда быть готовой и пытаться использовать каждый шанс", – передаёт слова Свитолиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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