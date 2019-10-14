Свитолина: создание совместного аккаунта в «Инстаграме» — идея Монфиса

Украинка Элина Свитолина рассказала о создании совместной страницы в «Инстаграме» со своим парнем, теннисистом из Франции Гаэлем Монфисом.
«Это была его изначальная идея. Не знаю, как-то так сложилось. Мы стараемся делиться информацией, когда это возможно. Потому что бывает, что мы выступаем на разных турнирах. Это не так легко, но мы стараемся что-то придумывать для фанатов, для тех, кто за нами следит. Думаю, что людям интересно узнать, что на WTA-туре и ATP-туре дела обстоят немного по-разному. Поэтому мы стараемся как-то совместить наши усилия просто для зрителей.
Нас очень многие называют g.e.m.s.life, даже когда мы вместе просто где-то идём. Новак Джокович, например, заходит в тренажёрный зал и говорит: «О! g.e.m.s.life!» Многие об этом знают. Для нас это, конечно, большой сюрприз, что люди и именно игроки знают об этом», — передаёт слова Свитолиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
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