Сафин не включил Овечкина в список самых популярных российских спортсменов

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин назвал три самых популярных российских спортсмена по его мнению. Интересно, что бывший теннисист не включил в список капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Дзюба — он молодец. Медведев и Хабиб — красавцы, думаю, тройки достаточно. Остальные пусть пытаются, борются», — заявил Сафин в эфире «Матч ТВ».



Ранее экс первая ракетка мира вспомнил забавный случай из детства, когда он ещё работал болбоем на московском турнире «ВТБ Кубок Кремля».

31-й розыгрыш Кубка Кремля проходит в эти дни. Соревнования, действующими победителями которых являются россияне Карен Хачанов и Дарья Касаткина, завершатся 20 октября.