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Сафин не включил Овечкина в список самых популярных российских спортсменов

Сафин не включил Овечкина в список самых популярных российских спортсменов
Теннис / Кубок Кремля 0

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин назвал три самых популярных российских спортсмена по его мнению. Интересно, что бывший теннисист не включил в список капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Дзюба — он молодец. Медведев и Хабиб — красавцы, думаю, тройки достаточно. Остальные пусть пытаются, борются», — заявил Сафин в эфире «Матч ТВ».

Ранее экс первая ракетка мира вспомнил забавный случай из детства, когда он ещё работал болбоем на московском турнире «ВТБ Кубок Кремля».

31-й розыгрыш Кубка Кремля проходит в эти дни. Соревнования, действующими победителями которых являются россияне Карен Хачанов и Дарья Касаткина, завершатся 20 октября.

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