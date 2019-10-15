Тарпищев: перед Кубком Дэвиса Медведева надо беречь

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал снятие россиянина Даниила Медведева с «ВТБ Кубка Кремля».
«Мы обсуждали эту тему. Естественно, я поддерживаю Даню, потому что я сам профессиональный спортсмен, и если бы у меня была такая ситуация, я бы сделал то же самое. Но, во-первых, впереди ещё «Мастерс» и Итоговый турнир, и, конечно, целесообразность полноценной подготовки должна быть с методической составляющей. Надо избежать травм, и это главное.
Кроме того он находится в адаптации, не просто же так даётся пять часов. Играть и мучаться, когда нет полноценной подготовки, чрезвычайно сложно. Поэтому я всецело его поддерживаю. Мы должны обсудить, что делать дальше. Не забывайте, что после Итогового турнира — Кубок Дэвиса. Нагрузки прессуются, и даже без этого турнира у Дани слишком большие нагрузки. Лидера надо беречь», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Матчи основной сетки Кубка Кремля стартовали вчера, 14 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Карен Хачанов.
- 15 октября 2019
-
18:28
-
18:16
-
17:57
-
17:06
-
17:05
-
16:59
-
16:38
-
16:00
-
15:50
-
15:07
-
14:29
-
13:53
-
13:46
-
13:05
-
12:57
-
12:51
-
11:58
-
11:30
-
11:24
-
11:01
-
10:38
-
10:06
-
10:05
-
09:50
-
09:44
-
09:00
-
08:54
-
08:45
-
00:48
-
00:45
- 14 октября 2019
-
23:48
-
23:26
-
22:47
-
22:13
-
21:29