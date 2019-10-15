Тарпищев: перед Кубком Дэвиса Медведева надо беречь

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал снятие россиянина Даниила Медведева с «ВТБ Кубка Кремля».

«Мы обсуждали эту тему. Естественно, я поддерживаю Даню, потому что я сам профессиональный спортсмен, и если бы у меня была такая ситуация, я бы сделал то же самое. Но, во-первых, впереди ещё «Мастерс» и Итоговый турнир, и, конечно, целесообразность полноценной подготовки должна быть с методической составляющей. Надо избежать травм, и это главное.

Кроме того он находится в адаптации, не просто же так даётся пять часов. Играть и мучаться, когда нет полноценной подготовки, чрезвычайно сложно. Поэтому я всецело его поддерживаю. Мы должны обсудить, что делать дальше. Не забывайте, что после Итогового турнира — Кубок Дэвиса. Нагрузки прессуются, и даже без этого турнира у Дани слишком большие нагрузки. Лидера надо беречь», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Матчи основной сетки Кубка Кремля стартовали вчера, 14 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Карен Хачанов.