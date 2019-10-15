Медведев: имидж плохого парня? Не мне решать

Российский теннисист Даниил Медведев, который ранее снялся с «ВТБ Кубка Кремля», рассказал, как относится к имиджу плохого парня.
«Потрясающие ощущения. Я даже не мог мечтать, что однажды я подряд буду в шести финалах, три из которых — «Мастерсы». Я был в финале турнира «Большого шлема». Это действительно что-то исключительное, обойти Федерера в чемпионской гонке ATP — это тоже что-то невероятное для меня. Я понимаю, что он сейчас не в лучшей форме, но всё равно он играет каждую неделю. Я очень доволен этим результатом.
Имидж плохого парня? Не мне решать, соответствую я ему или нет. Но я считаю, что нет, я не плохой парень. Я могу быть эмоциональным на корте, могу где-то вспылить, но, думаю, люди научились отличать мою реальную сторону и видят, кто я на самом деле", — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
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