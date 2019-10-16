Касаткина объяснила, почему больше не пользуется «Инстаграмом»

Российская теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос, много ли она получает негатива в социальных сетях. На текущий момент 22-летняя уроженка Тольятти является 37-й ракеткой мира.

«Негатив мы получаем всегда. Нужно, наверное, не проиграть ни одного матча в году, чтобы не получить негатив. И то не факт. Конечно, это напрягает. Не понимаешь, почему столько злобы у людей, что их действительно так волнует, что ты проиграл какой-то матч. Сначала я скрыла комментарии в «Инстаграме», а сейчас я просто его удалила с телефона.

И на самом деле мне весьма неплохо живётся в последний месяц, что я не захожу в соцсети. Голова начинает немножко по-другому работать. Могу сказать, что от этих людей никак не избавиться, переучить их тоже никак нельзя, заблокировать всех тоже невозможно. Приходится терпеть. Но конечно же есть те, кто меня всегда поддерживают – это моя команда, мои родители, родственники, друзья, они всегда рядом. И для меня их мнение самое важное, а не тех, которые пишут мне что-то в интернете", — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.