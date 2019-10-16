Рублёв: до матча смирился, что могу проиграть

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». На старте соревнований он сломил сопротивление Александра Бублика из Казахстана со счётом 6:1, 3:6, 6:4.
«На самом деле матч тяжёлый, потому что всё-таки играешь дома. А если учесть ещё, что в голове сидит мысль о том, что за шесть лет ни разу не выиграл в первом круге, было тяжело. Но как-то смирился ещё до матча, что, возможно, могу проиграть, поэтому это как-то, наверное, придало мне уверенности. Матч в целом был тяжёлый, как я и говорил после игры на корте. Саша такой игрок, который не даёт ритма. Он нереально хорошо подаёт. Он подаёт вторую лучше, чем первую.
Сегодня в матче он подал две вторых как обычные первые, а остальные все так же сильно, как и первую. И он не так уж много двойных сделал, как могло бы быть. Это очень тяжело так играть, когда соперник так чувствует подачу. Надо держать постоянно внимание, у тебя есть один маленький момент, чтобы зацепиться. Я рад, что всё так сложилось. А по поводу корта я могу сказать, что два года подряд, когда был фиолетовый корт, в 2017-2018 годы, он был самый неудачный. Он был и быстрый, и мяч при этом немного криво отскакивал и проскальзывал. А это покрытие немного медленнее, чем было раньше. То, что было до этого, мне не так сильно нравится, а сейчас нравится", — цитирует Рублёва официальный сайт турнира.
За выход в четвертьфинал Андрей поспорит с победителем матча Егор Герасимов (Беларусь) — Томас Фаббьяно (Италия).
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