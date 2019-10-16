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Касаткина: выходя на корт, в голову закладываются какие-то повышенные ожидания

Касаткина: выходя на корт, в голову закладываются какие-то повышенные ожидания
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала своё падение в рейтинге WTA. По итогам прошлого года уроженка Тольятти входила в топ-10, а в ближайший понедельник, 21 октября, она станет максимум 70-й ракеткой мира.

«Сильно я не меняла подготовку по сравнению с предыдущими сезонами. Предсезонка у меня была даже короче, чем в обычно. Не знаю, как люди это могут говорить, даже не будучи со мной на сборах и не видя, что я делаю и как тренируюсь. Так что это их дело, но я считаю, что это не так.

Выходя на корт, в голову закладываются какие-то повышенные ожидания. Может быть не столько от окружающих людей, а сколько от самой меня. Но это опыт, который я считаю очень ценный. И я рада, что получила его в таком очень молодом возрасте. Надеюсь, в будущем мне это поможет", — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Касаткина откатится в восьмой десяток рейтинга WTA
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