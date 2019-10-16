Даниилу Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта РФ

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев получил звание заслуженного мастера спорта России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.



Медведев опубликовал фотографию с церемонии в своём «инстаграме». В награждении принимали участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и министр спорта Павел Колобков.

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Медведева.

«Мне очень приятно получить знак и удостоверение «Заслуженный мастер спорта России», это очень почётно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие», — приводит слова Медведева пресс-служба Министерства спорта РФ.

Напомним, россиянин уже на протяжении шести турниров подряд добирается до решающего поединка. Даниил сражался за титулы в финалах Вашингтона (поражение от Кирьоса), Монреале (поражение от Надаля), Цинциннати (победа над Гоффеном), US Open (поражение от Надаля), Санкт-Петербурге (победа над Чоричем) и Шанхае (победа над Зверевым).



Россиянин принял решение отказаться от выступления на «ВТБ Кубке Кремля».