Медведев сейчас лучший в мире. Это реальность

Медведев снова приучает к русским победам в мужском теннисе

Даниил Медведев в последние месяцы радует своими успехами так часто, что они уже начинают восприниматься как что-то привычное и ожидаемое. И это давно забытое ощущение для теннисистов из России. Таких игроков с такими результатами в нашей стране не было очень давно – десяток лет точно, с момента последнего суперуспешного сезона Николая Давыденко. Кстати, Николай в 2009-м тоже выиграл «Мастерс» в Шанхае, который тогда только-только появился в календаре, а затем стал победителем Итогового чемпионата ATP в Лондоне. У Даниила есть возможность повторить эту связку результатов; при этом он уже выиграл два «Мастерса» за сезон и был в финале турнира «Большого шлема», чего Давыденко сделать не удавалось. Последним русским финалистом «Шлема» до Медведева, напомним, был Марат Сафин в 2005 году, когда он победил в Австралии.



Кстати, Даниил не просто стал чемпионом в Шанхае, но и сделал это, не проиграв по пути ни одной партии! С учётом турнира в Санкт-Петербурге он взял уже 18 сетов подряд, а это по-настоящему внушительный результат. При этом не раз Медведев проходил по грани, но каждый раз уверенно играл на ключевых очках. Например, первую партию у Вашека Поспишила в 3-м круге Шанхая Даниил спас с 2:5, тройного сетбола на своей подаче и ещё двух сетболов на тай-брейке – а сам реализовал первый же сетбол. Да и полуфинал со Стефаносом Циципасом получился очень боевым, но, опять же, в решающие моменты Медведев был сильнее.

Циципас опять послал Медведева и Россию. Ему не стыдно? И это несмотря на то что мама Стефаноса – русская. А Даниил выиграл матч и вышел в Шанхае в шестой финал подряд.

У Зверева сдали нервы

За титул Даниил бился с Александром Зверевым, которому до того проиграл все четыре матча. Однако они не встречались больше года, так что до сих пор Звереву доводилось играть только со «старой» версией Медведева. Кстати, сам Александр после победы в полуфинале шанхайского «Мастерса» назвал Даниила лучшим игроком мира в данный момент. «Он играет фантастически. Шесть выходов в финал подряд. Финалист Открытого чемпионата США, победитель турнира в Цинциннати, так что он, вероятно, лучший игрок мира прямо сейчас. Надеюсь, у нас получится хороший матч».



Немец плохо вошёл в игру, действуя слишком пассивно, и быстро получил 3:0 не в свою пользу. Кстати, интересный нюанс – и Циципас, и Зверев выигрывали жеребьёвку (подброс монетки), но выбирали приём. Возможно, боялись отдать свою подачу в стартовом гейме? В любом случае Александр отдал её во втором гейме, но быстро отыгрался. После этого шла равная и достаточно нервная борьба, пока Зверев не столкнулся с необходимостью брать подачу, чтобы продолжить партию. При счёте 4:5 и 30:30 он сделал две двойные ошибки подряд! Учитывая, что до того двойных не было вовсе, сложно объяснить это чем-то, кроме нервов.

Медведев оттесняет Федерера

Медведев, напротив, в последнее время выглядит на корте железным человеком без нервов. Даже лишние выплески эмоций, как в середине Открытого чемпионата США, не сбивают его игру – он всё равно почти всегда находит пути к победе. И здесь он окончательно «сломал» Зверева уже на старте второй партии, сделав брейк с 40:0. После этого на корте осталась только тень лучшей игры Александра, и Даниил уверенно довёл матч до победы – 6:4, 6:1!

«Это невероятный успех. Турнир в Шанхае — один из моих любимых. Тут очень непросто, надо уметь управлять силами и нервами. Мечтал одержать здесь победу»,- сказал Даниил. Кроме Медведева, два «Мастерса» в этом сезоне удалось выиграть только лидеру чемпионской гонки – Рафаэлю Надалю. Кстати, сам Даниил в гонке уже в понедельник опередит Роджера Федерера и станет третьим. Конечно, гонка пока отличается от главного рейтинга, но они станут одинаковыми уже через три недели, после «Мастерса» в Париже. Так что у Медведева есть хорошие шансы приехать на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне в статусе третьей ракетки мира – а если предположить, что Надаль не успеет залечить запястье и снимется, то Даниил даже может стать там вторым сеяным и, соответственно, возглавить одну из двух групп.