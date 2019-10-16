Бенчич объяснила, почему выбрала Кубок Кремля вместо турнира в Люксембурге

10-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич, победившая словенку Полону Херцог со счётом 1:6, 6:3, 6:4 во втором круге «ВТБ Кубка Кремля», рассказала, что стало причиной в пользу приезда на российские соревнования.
«Почему выбрала московский турнир вместо Люксембурга? Основная причина в данный момент — гонка за попадание в Шэньчжэнь. Очевидно, что здесь я могу заработать больше очков, поскольку это турнир категории WTA Premier.
Очень хочу принять участие в Итоговом турнире, но очевидно, что шансы могут быть не очень большими. Но бороться до конца — это то, что делает каждый. И даже если не отберусь в Шэньчжэнь в этом году, я просто сыграю в Чжухае, что тоже отлично. Попробую в следующем году. Уверена, у меня хорошие шансы вновь попасть на Итоговый турнир WTA, если продолжу играть на таком уровне. Мне не надо грустить, если не попаду в этом году», — приводит слова Бенчич пресс-служба турнира.
- 16 октября 2019
-
20:40
-
20:14
-
20:04
-
19:00
-
18:43
-
18:13
-
17:40
-
17:08
-
16:52
-
16:52
-
16:03
-
15:02
-
14:52
-
14:29
-
14:19
-
13:57
-
13:11
-
13:00
-
12:26
-
11:55
-
11:54
-
11:25
-
11:19
-
10:57
-
10:34
-
10:07
-
09:30
-
09:27
-
09:08
-
08:54
-
08:37
-
00:44
-
00:38
- 15 октября 2019
-
23:54
-
22:59