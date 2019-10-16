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Бенчич объяснила, почему выбрала Кубок Кремля вместо турнира в Люксембурге

Бенчич объяснила, почему выбрала Кубок Кремля вместо турнира в Люксембурге
Теннис / Кубок Кремля 0

10-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич, победившая словенку Полону Херцог со счётом 1:6, 6:3, 6:4 во втором круге «ВТБ Кубка Кремля», рассказала, что стало причиной в пользу приезда на российские соревнования.

«Почему выбрала московский турнир вместо Люксембурга? Основная причина в данный момент — гонка за попадание в Шэньчжэнь. Очевидно, что здесь я могу заработать больше очков, поскольку это турнир категории WTA Premier.

Очень хочу принять участие в Итоговом турнире, но очевидно, что шансы могут быть не очень большими. Но бороться до конца — это то, что делает каждый. И даже если не отберусь в Шэньчжэнь в этом году, я просто сыграю в Чжухае, что тоже отлично. Попробую в следующем году. Уверена, у меня хорошие шансы вновь попасть на Итоговый турнир WTA, если продолжу играть на таком уровне. Мне не надо грустить, если не попаду в этом году», — приводит слова Бенчич пресс-служба турнира.

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