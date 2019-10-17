Хачанов: мне не нравится играть с Кольшрайбером

Восьмая ракетка мира россиянин Карен Хачанов, посеянный на «ВТБ Кубке Кремля» под вторым номером, прокомментировал победу над немцем Филиппом Кольшрайбером в матче за выход в четвертьфинал соревнований. Вторая ракетка России оказался сильнее со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).

«Филиппу большой респект. На самом деле последние наши три матча я ему проиграл, поэтому для меня это очень значимая победа. До этого все наши матчи были напряжёнными, иногда по пять тай-брейков. Очень рад, что смог его обыграть. А моя игра… Для меня, как и для всех, первые несколько кругов на турнире, можно сказать, входные. Новые мячи, новые корты. Так что в какой-то степени тот факт, что я провёл на корте 2,5 часа, является позитивным.

Раз я ему проиграл три матча, значит, что-то в его игре мне неудобно. Мне чего-то не очень нравится с ним играть, он меня всё время обыгрывает в ключевых моментах. Ты как бы сравниваешь свой стиль и стиль соперника. Есть соперники, с которыми удобно играть. Например, Маннарино. Мне с ним удобнее играть. А Кукушкин, например, с ним не может играть.

Я думаю, что прежде всего у него подача не очень удобная. Он подаёт во все точки. Косую — очень короткую, я тянусь за ней, а с моей хваткой её не очень удобно принимать. И в то же время может и достаточно плоскую подать. То есть надо сочетать и угадывать. И он во второй квадрат очень хорошо подавал, причём тоже косую. Я больше готовился принять по линии, а он косую подавал. И, наверное, в общем, стиль его игры мне неудобен. Он бегает, в принципе, мне это нравится, крутит, но часто меняет темп и ритм", — цитирует Хачанова официальный сайт турнира.

Следующим соперником Карена будет итальянец Андреас Сеппи.