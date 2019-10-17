Хачанов: на тай-брейке в голове был полный хаос

Восьмая ракетка мира россиянин Карен Хачанов, посеянный на «ВТБ Кубке Кремля» под вторым номером, поделился впечатлениями от волевой победы над немцем Филиппом Кольшрайбером со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7) в матче за выход в четвертьфинал соревнований.
«Что происходило в голове на тай-брейке? Полный хаос. Когда весь матч сдерживал себя, а тут вёл 5:2 и вдруг уже становится 5:6. В тот момент я уже ничего не думал. Следующий мяч сыграл так же, как отыгрывал все матчболы до этого.
Поддержка в «Крылатском» невероятная. Это всего лишь матч второго круга, а людей очень много, полный стадион. И зрители поддерживали до конца. Очень приятно каждый год играть у себя дома.
Сравнима ли игра по эмоциям с поединками с Надалем и дель Потро? Да нет, было много игр с таким же драйвом и энергией. Но давно не было такого, чтобы я «вытаскивал» матч с матчболов. С моей стороны эта игра была гораздо ниже по уровню, чем матчи с Надалем и дель Потро», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
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