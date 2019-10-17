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Кудерметова — о встрече со Свитолиной: нечасто видела её матчи

Кудерметова — о встрече со Свитолиной: нечасто видела её матчи
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась мыслями о предстоящем матче второго круга турнира «ВТБ Кубок Кремля» с украинкой Элиной Свитолиной (1).

«Я никогда не играла против Свитолиной и не часто видела её матчи. Поединок против игрока из топ-10 будет хорошим опытом для меня, увижу, на что я способна. Нужно уже присматриваться к таким топовым оппоненткам, потому что надеюсь, что в следующем году мне придётся часто играть с ними.

Я знаю, что Элина очень хорошо двигается, это стабильный игрок. Но я буду отталкиваться от своего агрессивного тенниса. Иначе, если я не буду предпринимать активных действий, тяжело тягаться со Свитолиной в том, кто передержит мяч на задней линии», — цитирует Кудерметову «Р-Спорт».

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