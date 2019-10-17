Кудерметова — о встрече со Свитолиной: нечасто видела её матчи
Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась мыслями о предстоящем матче второго круга турнира «ВТБ Кубок Кремля» с украинкой Элиной Свитолиной (1).
«Я никогда не играла против Свитолиной и не часто видела её матчи. Поединок против игрока из топ-10 будет хорошим опытом для меня, увижу, на что я способна. Нужно уже присматриваться к таким топовым оппоненткам, потому что надеюсь, что в следующем году мне придётся часто играть с ними.
Я знаю, что Элина очень хорошо двигается, это стабильный игрок. Но я буду отталкиваться от своего агрессивного тенниса. Иначе, если я не буду предпринимать активных действий, тяжело тягаться со Свитолиной в том, кто передержит мяч на задней линии», — цитирует Кудерметову «Р-Спорт».
- 17 октября 2019
-
11:39
-
11:28
-
10:44
-
10:36
-
09:54
-
09:27
-
08:47
-
08:26
-
05:31
-
00:29
- 16 октября 2019
-
22:24
-
21:30
-
20:40
-
20:14
-
20:04
-
19:00
-
18:43
-
18:13
-
17:40
-
17:08
-
16:52
-
16:52
-
16:03
-
15:02
-
14:52
-
14:29
-
14:19
-
13:57
-
13:11
-
13:00
-
12:26
-
11:55
-
11:54
-
11:25
-
11:19
Партнерский контент