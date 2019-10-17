Медведев рассказал, в чём мог бы посоревноваться с Дзюбой и Овечкиным

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, кто стал бы победителем в прыжках в высоту и беге на 30 м, если бы он соревновался с футболистом Артёмом Дзюбой.

«Знаю, что футболисты могут очень быстро бегать, но как мне дастся столь короткая дистанция, сложно сказать. Вообще, я не самый медленный. Будет зависеть от того, кто быстрее среагирует на старте. А вот выше прыгает наверняка Артём. Ему это просто нужнее, ведь он часто играет головой. Мне же куда важнее, насколько сильно я отталкиваюсь. Поэтому выпрыгнет выше он, а пробегу быстрее я», — цитирует Медведева «RT на русском».

Четвёртая ракетка мира также признался, что хотел бы посоревноваться в конкурсе на точность с хоккеистом Александром Овечкиным.

«Мне кажется, что теннисисты точнее в целом, так как при броске клюшкой погрешность больше. Но это всего лишь моё мнение, не уверен, что это соответствует действительности. Я бы с удовольствием принял участие в таком конкурсе, это было бы очень круто», — сказал Медведев.

По словам Даниила, он принимал участие в похожем конкурсе с бывшими игроками «Зенита» Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым, а также нынешним игроком команды Малкомом.



«Правда, это был аналог дартса, и они исполняли удары футбольным мячом. Мы оказались точнее, но они попали в умножение и за счёт этого выиграли», — добавил Медведев.

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