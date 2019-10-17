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Кудерметова: счастлива, что победила дома игрока из топ-5! Просто незабываемо!

Кудерметова: счастлива, что победила дома игрока из топ-5! Просто незабываемо!
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями от победы над первой сеяной «ВТБ Кубка Кремля» Элиной Свитолиной со счётом 6:2, 1:6, 7:5 в матче за выход в четвертьфинал соревнований.

«Борьба была за каждое очко. Но я очень счастлива, что сумела победить дома, перед российскими болельщиками, обыграв игрока из топ-5. Непередаваемые ощущения! Просто незабываемо!

Мне кажется, я старалась играть агрессивнее и при каждом удобном моменте выходить к сетке и завершать розыгрыши там. Опять же, думаю, тактически верно было выходить к сетке, чем пытаться переиграть Элину на задней линии, где мне было бы трудно её переиграть.

Стараюсь играть каждый матч, не зацикливаясь на ошибках, которые совершаю во время встречи. Предпочитаю далеко не загадывать. Просто буду играть матч за матчем», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба турнира.

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