Павлюченкова в трёх сетах обыграла 121-ю ракетку мира во 2-м круге Кубка Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго круга она одержала волевую победу над соотечественницей, Варварой Грачёвой, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 5:7, 6:4, 6:2. Соперницы ранее не встречались.



Продолжительность поединка составила 2 часа 13 минут. Павлюченкова ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету 121-й ракетки мира Грачёвой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.



Соперницей Павлюченковой в матче за выход в полуфинал станет соотечественница Вероника Кудерметова, обыгравшая первую ракетку соревнований украинку Элину Свитолину со счётом 6:2, 1:6, 7:5.