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Павлюченкова в трёх сетах обыграла 121-ю ракетку мира во 2-м круге Кубка Кремля

Павлюченкова в трёх сетах обыграла 121-ю ракетку мира во 2-м круге Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго круга она одержала волевую победу над соотечественницей, Варварой Грачёвой, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 5:7, 6:4, 6:2. Соперницы ранее не встречались.

Продолжительность поединка составила 2 часа 13 минут. Павлюченкова ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету 121-й ракетки мира Грачёвой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Соперницей Павлюченковой в матче за выход в полуфинал станет соотечественница Вероника Кудерметова, обыгравшая первую ракетку соревнований украинку Элину Свитолину со счётом 6:2, 1:6, 7:5.

Кубок Кремля (ж). 2-й круг
17 октября 2019, четверг. 20:10 МСК
Варвара Грачёва
121
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 2
5 		6 6
         
Анастасия Павлюченкова
40
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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