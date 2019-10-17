Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шарапова: возвращаясь домой после тяжёлой победы, открываю мини-бар и ем шоколад

Шарапова: возвращаясь домой после тяжёлой победы, открываю мини-бар и ем шоколад
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, чем занимается в свободное от тренировок и матчей время.

«У меня есть некоторый бизнес, в который я инвестирую. Основным является кондитерская компания, которую я основала в 2012 году. Столько лет прошло… Производим всё — от жевательных конфет до шоколада и трюфелей.

Я люблю конфеты. Это небольшая поблажка. Когда у меня действительно хороший день или я выиграла тяжёлый матч, во мне просыпается ребёнок по возвращении домой. И знаете, у меня есть мини-бар. Тогда я просто говорю: «Я в долгу перед собой». Так что открываю этот мини-бар и ем шоколад», — сказала Шарапова в интервью GQ.

Напомним, россиянка снялась с турнира в Люксембурге из-за травмы плеча.

Источник: GQ

Заглавное фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова •••
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019