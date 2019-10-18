Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Павлюченкова: моя бабушка — фанатка Фоньини. Её даже не смущает его поведение

Павлюченкова: моя бабушка — фанатка Фоньини. Её даже не смущает его поведение
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о поддержке со стороны семьи, отдельно выделив свою бабушку.

«Мой главный болельщик из близких? Ну, конечно, мама и бабушка. Моя бабушка – фанатка тенниса. Она дома смотрит по телевизору все матчи. Она знает всех игроков. Она может смотреть теннис, мне кажется, круглосуточно 7 дней в неделю, все матчи подряд. Она знает всех игроков ATP-тура. Она может приходить на пресс-конференции, задавать вопросы, брать интервью. Она знает всё!

Она не говорит на кого обратить внимание, потому что тот, кто ей нравится – женат. Это Фабио Фоньини. Понятно, он красивый, — всем нравится. Её даже не смущает его поведение. В общем, у меня бабушка — фанатка Фоньини», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба «ВТБ Кубка Кремля».

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019