Павлюченкова: моя бабушка — фанатка Фоньини. Её даже не смущает его поведение

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о поддержке со стороны семьи, отдельно выделив свою бабушку.



«Мой главный болельщик из близких? Ну, конечно, мама и бабушка. Моя бабушка – фанатка тенниса. Она дома смотрит по телевизору все матчи. Она знает всех игроков. Она может смотреть теннис, мне кажется, круглосуточно 7 дней в неделю, все матчи подряд. Она знает всех игроков ATP-тура. Она может приходить на пресс-конференции, задавать вопросы, брать интервью. Она знает всё!



Она не говорит на кого обратить внимание, потому что тот, кто ей нравится – женат. Это Фабио Фоньини. Понятно, он красивый, — всем нравится. Её даже не смущает его поведение. В общем, у меня бабушка — фанатка Фоньини», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба «ВТБ Кубка Кремля».

