Чемпион US Open одержал в Москве 500-ю победу в карьере

Хорватский теннисист Марин Чилич, обыгравший во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» соотечественника Иво Карловича со счётом 6:1, 7:6 (7:5), одержал 500-ю победу в карьере, сообщает официальный сайт тура.
Чемпион US Open 2014 года стал 10-м действующим игроком, которому покорилась эта отметка.
«Первый сет я выиграл неожиданно легко, что довольно необычно для матча против Иво, ведь он обладает, на мой взгляд, лучшей подачей в туре. А во втором сете всё было уже привычнее – шла упорная борьба, и я рад, что в итоге выиграл. Спасибо большое всем, кто поддерживал нас в столь поздний час. Это невероятно. Впереди новый день, и надеюсь, что народу будет ещё больше» — цитирует Чилича официальный сайт турнира.
В четвертьфинале московских соревнований Марин сразится с французом Жереми Шарди.
- 18 октября 2019
-
11:39
-
11:12
-
10:48
-
10:44
-
10:25
-
10:06
-
09:24
-
08:35
-
08:25
-
00:58
-
00:50
- 17 октября 2019
-
23:38
-
22:59
-
22:40
-
21:59
-
21:31
-
20:56
-
20:18
-
20:09
-
20:03
-
19:19
-
17:42
-
17:18
-
17:07
-
16:50
-
16:21
-
16:02
-
15:46
-
15:44
-
15:19
-
15:19
-
14:52
-
14:45
-
14:38
-
14:24