Чемпион US Open одержал в Москве 500-ю победу в карьере

Хорватский теннисист Марин Чилич, обыгравший во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» соотечественника Иво Карловича со счётом 6:1, 7:6 (7:5), одержал 500-ю победу в карьере, сообщает официальный сайт тура.

Чемпион US Open 2014 года стал 10-м действующим игроком, которому покорилась эта отметка.

«Первый сет я выиграл неожиданно легко, что довольно необычно для матча против Иво, ведь он обладает, на мой взгляд, лучшей подачей в туре. А во втором сете всё было уже привычнее – шла упорная борьба, и я рад, что в итоге выиграл. Спасибо большое всем, кто поддерживал нас в столь поздний час. Это невероятно. Впереди новый день, и надеюсь, что народу будет ещё больше» — цитирует Чилича официальный сайт турнира.

В четвертьфинале московских соревнований Марин сразится с французом Жереми Шарди.