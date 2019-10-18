Веснина: тяжело быть такой, как Серена

Олимпийская чемпионка 2016 года, российская теннисистка Елена Веснина, в прошлом году ставшая мамой, в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову рассказала, как реагирует на изменения в женском туре.

«Это абсолютно логичная смена поколений, она должна была произойти рано или поздно. Не могут постоянно играть одни и те же лица, они приедаются. И очень часто слышим: «Ну сколько можно!» А потом игрок уходит, и ему говорят: «Мы так скучаем!» И вот так тур меняется. Но это же абсолютно естественный отбор. Приятно очень видеть, что появляются новые имена, новые лица, приятно болеть за этих девочек. Я смотрела US Open и понимала, что очень многих сейчас и не знаю. Но это нормально, то же самое было, когда мы пришли – на нас смотрели и говорили: «Кто это? Откуда? Опять появилась очередная русская девочка».

Сейчас я не могу сказать, что есть какая-то ярко выраженная звезда в туре, это точно, но каждая по-своему интересна. Возможно, в будущем, через пару лет будет явный фаворит. Такой, как Серена, конечно, тяжело быть. Думаю, такая появится не скоро. Победительниц турнира «Большого шлема» очень много за последние несколько лет. Мне кажется, Наоми Осака будет звездой не меньшей, чем Серена, но посмотрим, как она проявит себя дальше, потому что очень тяжело играть на протяжении нескольких лет на одном и том же высоком уровне. То, что делает Серена, просто потрясает», — сказала Веснина.