Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Восьмая ракетка мира неожиданно проиграла в четвертьфинале Кубка Кремля

Восьмая ракетка мира неожиданно проиграла в четвертьфинале Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под вторым номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице Франции Кристине Младенович со счётом 4:6, 6:2, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

Восьмая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету Кристины 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в финал соревнований Младенович поспорит с победительницей поединка Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 3). Турнир завершится 20 октября.

В 2018 году победительницей московского турнира стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Кремля (ж). 1/4 финала
18 октября 2019, пятница. 12:00 МСК
Кристина Младенович
45
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 1
         
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019