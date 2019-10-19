Младенович рассказала о плюсах работы с экс-тренером Осаки Сашей Бажиным

Первая ракетка мира в парном разряде Кристина Младенович прокомментировала совместную работу с Сашей Бажиным, который ранее привёл японку Наоми Осаку к победе на двух турнирах «Большого шлема».



«Когда я была моложе, у меня было много опыта с разными тренерами. Я знаю довольно много тренеров в туре. Я поняла, что не найму тренера, которому не доверяю. Когда Саша освободился, я решила написать ему.



Мне очень повезло, и я горжусь тем, что он заинтересовался мной и принял предложение. Речь идёт о работе, которую мы делаем вместе. Ничего совершенно нового, потому что многие вещи мы оставляем так, как я делала всегда. Я думаю, что он отличный тренер. Он мне очень помогает структурировать и собирать вместе все удары, которые у меня есть.



Я чувствую, что нашла свою колею и снова обрела свою игру. Всё потихоньку возвращается. Я никогда не переставала работать и трудиться, поэтому моя физическая подготовка становится всё лучше и лучше. Не было ни одного года, когда бы я не росла в этом плане.



Когда у меня всё складывается на корте, я могу обыграть любого. Вне зависимости от сезона и рейтинга у меня всегда есть провалы, но сейчас я настроена вернуть былые позиции. И даже в этом году, несмотря на то что я не удовлетворена своим местом в рейтинге, у меня много хороших побед над сильными игроками. Так что я надеюсь выиграть и следующий матч», — цитирует Младенович официальный сайт Кубка Кремля.



Напомним, на турнире «ВТБ Кубок Кремля» француженка дошла до полуфинала, где сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Также в дуэте с Тимей Бабош она играла и в полуфинале парных соревнований, где уступила Кирстен Флипкенс и Бетани Маттек-Сэндс.

Младенович прокомментировала выход в полуфинал Кубка Кремля