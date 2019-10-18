Младенович прокомментировала выход в полуфинал Кубка Кремля

Французская теннисистка Кристина Младенович поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В четвертьфинале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 6:4, 2:6, 6:1.
«Это потрясающе. Я люблю возвращаться в Россию. Я выиграла свой первый титул в Санкт-Петербурге, я продолжаю возвращаться на Кубок Кремля. Мне очень нравится новое место проведения турнира.
Сегодня у меня есть одна дополнительная мотивация — день рождения моего отца! Я выиграла все матчи в одиночном разряде в трёх сетах и до сих пор играю в парном разряде. Я просто люблю соревноваться и играть, я очень рада быть здесь», — цитирует Младенович пресс-служба турнира.
Обращаясь к болельщикам, Кристина сказала: «Вы классные, ребята. Действительно спасибо за то, что приходите каждый день и поддерживаете нас».
За выход в финал Младенович поспорит с победительницей поединка Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Белинда Бенчич (Швейцария).
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