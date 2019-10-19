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Белинда Бенчич вышла в финал Кубка Кремля

Белинда Бенчич вышла в финал Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, посеянная на турнире ВТБ Кубок Кремля под третьим номером, вышла в финал соревнований, обыграв представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

10-я ракетка мира 3 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Младенович 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За главный трофей московских соревнований 22-летняя уроженка Флавиля поспорит с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).

В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Кремля (ж). 1/2 финала
19 октября 2019, суббота. 13:00 МСК
Белинда Бенчич
10
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Кристина Младенович
45
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
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