Бенчич последней квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Десятая ракетка мира из Швейцарии Белинда Бенчич гарантировала себе участие в Итоговом теннисном чемпионате WTA, который пройдёт с 27 октября по 3 ноября в Шэньчжэне (Китай).
Путёвка в Шэньчжэнь досталась 22-летней теннисистке благодаря выходу в финал турнира ВТБ Кубок Кремля в Москве. В матче 1/2 финала она обыграла Кристину Младенович из Франции.
Ранее на престижный турнир квалифицировались: Эшли Барти (Австралия), Каролина Плишкова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Бьянка Андрееску (Канада), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия) и Элина Свитолина (Украина).
Действующей чемпионкой Итогового турнира является Элина Свитолина. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
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