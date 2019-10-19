Павлюченкова: Москва — особый турнир, но нравится и на «Больших шлемах» играть

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в финал турнира категории Premier ВТБ Кубок Кремля, который проходит в Москве. В полуфинала она нанесла поражение чешке Каролине Муховой со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.

«Настроение прекрасное. Я в финале и очень рада. Даже не хотела ничего с тренером после матча обсуждать, потому что сейчас только позитивные эмоции. Мне кажется, матч сегодня был очень хороший. Надеюсь, было интересно зрителям.



Конечно, Москва для меня — особенный турнир, но мне нравится везде играть, на «Больших шлемах» — тоже. Наверное, тут все совпало: и настрой, и результаты, и волевые матчи. Плюс это Москва, свои зрители, к тому же последний турнир сезона. Хочется всё оставить на корте, хорошо сыграть и закончить год на хорошей ноте.



Удивила ли чем-то соперница? Не могу сказать, что удивила, но произвела впечатление, я со стороны видела, как она играет. Но со стороны — это всегда другое ощущение. Сегодня было очень сложно, особенно на этом покрытии: здесь отскок не очень высокий, а она очень часто режет, играет плоско, может и пробить, шикарно двигается, у неё нереальные удары с лёта, какая-то невообразимая реакция, подаёт хорошо. Думаю, у неё огромный потенциал, если она так же будет продолжать. Мне было сегодня очень сложно. Ну и злилась сегодня в ходе матча, и на неё тоже, потому что она неудобно иногда играла, ну и на себя, конечно.



Публика сегодня хорошая, как и все предыдущие дни. Мне очень нравится. Приятно видеть, что практически с первого дня относительно много людей приходит. Всегда это приятно. Энергия поддержки мне нравится, стадион вообще шикарный, приятное освещение. В «Олимпийском» в темноте, всегда об этом говорю, как в казино ощущение. 8 утра или 10 вечера — одинаковые ощущения: тебе всё время темно. Так что с этим освещением, мне кажется, немного легче», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.