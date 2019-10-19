Рублёв вышел в финал Кубка Кремля и сыграет с Маннарино
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В полуфинале шестая ракетка соревнований Рублёв в двух сетах обыграл третьего сеяного, хорвата Марина Чилича, со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Рублёв 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Чилич подал 11 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.
Рублёв вышел вперёд в личном противостоянии с Чиличем в официальных матчах — 2-1. Единственную победу над россиянином хорват одержал в 2015 году.
За Кубок Кремля Рублёв сыграет с французом Адрианом Маннарино, который в полуфинале победил итальянца Андреаса Сеппи со счётом 6:3, 6:4.
Кубок Кремля (м). 1/2 финала
19 октября 2019, суббота. 19:45 МСК
31
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
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25
Марин Чилич
М. Чилич
- 19 октября 2019
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21:14
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20:54
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18:58
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