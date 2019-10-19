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Рублёв вышел в финал Кубка Кремля и сыграет с Маннарино

Рублёв вышел в финал Кубка Кремля и сыграет с Маннарино
Теннис / Кубок Кремля 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В полуфинале шестая ракетка соревнований Рублёв в двух сетах обыграл третьего сеяного, хорвата Марина Чилича, со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Рублёв 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Чилич подал 11 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

Рублёв вышел вперёд в личном противостоянии с Чиличем в официальных матчах — 2-1. Единственную победу над россиянином хорват одержал в 2015 году.

За Кубок Кремля Рублёв сыграет с французом Адрианом Маннарино, который в полуфинале победил итальянца Андреаса Сеппи со счётом 6:3, 6:4.

Кубок Кремля (м). 1/2 финала
19 октября 2019, суббота. 19:45 МСК
Андрей Рублёв
31
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Марин Чилич
25
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Кубок Кремля (м). 1/2 финала
19 октября 2019, суббота. 18:10 МСК
Адриан Маннарино
44
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Андреас Сеппи
72
Италия
Андреас Сеппи
А. Сеппи
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