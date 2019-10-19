Рублёв вышел в финал Кубка Кремля и сыграет с Маннарино

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В полуфинале шестая ракетка соревнований Рублёв в двух сетах обыграл третьего сеяного, хорвата Марина Чилича, со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Рублёв 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Чилич подал 11 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

Рублёв вышел вперёд в личном противостоянии с Чиличем в официальных матчах — 2-1. Единственную победу над россиянином хорват одержал в 2015 году.

За Кубок Кремля Рублёв сыграет с французом Адрианом Маннарино, который в полуфинале победил итальянца Андреаса Сеппи со счётом 6:3, 6:4.