Рублёв — о победе на Кубке Кремля: не планировал с таким счётом выиграть

Победитель турнира ВТБ Кубок Кремля, российский теннисист Андрей Рублёв, рассказал, что воспользовался советами прошлогоднего победителя московских соревнований Карена Хачанова, но не рассчитывал так уверенно выиграть у француза Адриана Маннарино – 6:4, 6:0.
«Я не планировал с таким счётом выиграть и не помню, какой счёт был у Карена в прошлом году. Помню только, что он выиграл достаточно уверенно и легко. Безусловно, он мне помог, дал какие-то советы. Я очень рад, что так случилось. Не каждый матч, как этот финал уверенно играется.
Если сравнивать два мои победы на турнирах, то это совсем разные чувства. Потому что в Умаге был первый мой титул. Я впервые там вышел в полуфинал, в финал и выиграл турнир. А здесь я всё-таки уже не первый раз добрался до финала, но это впервые получилось дома – чего я никогда не делал. И в итоге выиграть дома. Это два очень разных чувства и тяжело их сравнить. Безусловно, что тот момент для меня был безумно особенным, что сейчас», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
- 20 октября 2019
-
20:36
-
20:07
-
19:47
-
18:53
-
18:41
-
18:34
-
17:54
-
17:22
-
16:53
-
15:21
-
14:34
-
12:15
-
11:36
-
09:44
-
09:00
-
00:32
- 19 октября 2019
-
23:40
-
23:06
-
22:29
-
22:17
-
22:06
-
21:14
-
20:54
-
20:02
-
19:52
-
19:37
-
19:14
-
18:58
-
18:33
-
18:11
-
17:56
-
17:22
-
16:57
-
16:36
-
16:23