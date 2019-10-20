Рублёв — о победе на Кубке Кремля: не планировал с таким счётом выиграть

Победитель турнира ВТБ Кубок Кремля, российский теннисист Андрей Рублёв, рассказал, что воспользовался советами прошлогоднего победителя московских соревнований Карена Хачанова, но не рассчитывал так уверенно выиграть у француза Адриана Маннарино – 6:4, 6:0.

«Я не планировал с таким счётом выиграть и не помню, какой счёт был у Карена в прошлом году. Помню только, что он выиграл достаточно уверенно и легко. Безусловно, он мне помог, дал какие-то советы. Я очень рад, что так случилось. Не каждый матч, как этот финал уверенно играется.



Если сравнивать два мои победы на турнирах, то это совсем разные чувства. Потому что в Умаге был первый мой титул. Я впервые там вышел в полуфинал, в финал и выиграл турнир. А здесь я всё-таки уже не первый раз добрался до финала, но это впервые получилось дома – чего я никогда не делал. И в итоге выиграть дома. Это два очень разных чувства и тяжело их сравнить. Безусловно, что тот момент для меня был безумно особенным, что сейчас», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.