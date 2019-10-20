Маррей: не ожидал, что выиграю турнир, поэтому я очень счастлив

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу на турнире в Антверпене, где он завоевал первый титул с марта 2017 года. В финале Маррей одержал волевую победу над Стэном Вавринкой (4) со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Британец в 12-й раз выиграл у швейцарца в 20 матчах.

«Этот титул очень много значит для меня. Последние несколько лет были невероятно трудными. И у меня, и у Стэна было много проблем с травмами в последние пару лет. Удивительно снова сыграть с ним в финале, провести отличный матч. Совсем не ожидал, что выиграю турнир, поэтому я очень счастлив.

Стэн — блестящий игрок. Он выиграл очень много крупных турниров. Он всегда очень хорошо играет в больших матчах. Мы хорошо знаем стиль игры друг друга. В прошлом мы сыграли много непростых матчей. Сегодня я тоже не ожидал, что будет легко, так оно и получилось», — приводит слова Маррея пресс-служба АТР.