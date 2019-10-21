Федерер открыл секрет своего спортивного долголетия

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своих восстановительных тренировках и подготовках к матчам.



«Восстановление в большом спорте — это всегда большой секрет. Каждый пытается найти вещь, которая будет помогать им по максимуму в той или иной ситуации.



Что касается меня, то я пробовал йогу, когда меня сильно беспокоили боли в спине. Впрочем, когда постоянно путешествуешь, сложно заниматься йогой, ведь она подразумевает под собой в первую очередь спокойствие.



На самом деле я знаю множество упражнений для приведения тела в порядок. Самые важные вещи делаются утром, как только проснулся. Нужно размяться, убедиться в том, что выспался, и позавтракать.



Мой секрет долголетия? Это мой тренер по фитнесу Пьер Паганини, которого я знаю с 14 лет. Мы работаем вместе уже 25 лет, и он знает моё тело от и до. Пьер знает, когда я в хорошей форме, когда я устал, нужен мне перерыв или я могу играть. С ним я не нуждаюсь ни в каких тестах — он уже всё знает.



Думаю, что Пьер даёт мне большое преимущество перед другими игроками, которые слишком часто меняют своих тренеров по фитнесу», — рассказал Федерер в интервью Credit Suisse.

Федерер рассказал, на каких турнирах выступит в следующем сезоне