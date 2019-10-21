Павлюченкова: сделаю всё, чтобы в следующем сезоне выступить лучше

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова положительно оценила концовку сезона в своём исполнении. В течение месяца 28-летняя теннисистка сыграла в двух финалах — на турнирах в Осаке и Москве.



«Такие поражения всегда являются разочарованием, но в целом нынешний осенний отрезок я могу занести себе в актив. Совсем недавно я сменила тренера, а после серии соревнований в Северной Америке понимала, что концовка сезона будет непростой: турниры в Азии, а затем в Москве со всеми перелётами и играми отнимают немало сил.



На этом фоне считаю два финала — в Осаке и на Кубке Кремля — очень неплохим результатом. Но, конечно, всегда хочется большего. Сделаю всё, чтобы в следующем сезоне выступить лучше», — цитируют Павлюченкову «Известия».



Напомним, в решающем матче «ВТБ Кубка Кремля» Анастасия уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич — 6:3, 1:6, 1:6.

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