Вавринка прокомментировал поражение Маррею в финале турнира в Антверпене

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился эмоциями после поражения в финальном матче соревнований в Антверпене (Бельгия) с британцем Энди Марреем — 6:3, 4:6, 4:6. Для Энди этот титул стал первым после двух операций на тазобедренном суставе.



«Он потрясающий чемпион, он входит в «Большую четвёрку», он один из лучших спортсменов мира. На теннисном корте Энди выиграл всё. Он является большим чемпионом и бойцом.



Сейчас Маррей возвращается после операции, но уже играет на таком уровне. Это удивительно», — цитирует Вавринку официальный сайт АТР.



Энди Маррей выиграл свой первый одиночный трофей с марта 2017 года. Вавринка, также испытывавший проблемы со здоровьем, не побеждал на соревнованиях категории АТР также с 2017 года. Его последний титул был добыт в мае, на соревнованиях в Женеве (Швейцария).

Маррей: не ожидал, что выиграю турнир, поэтому я очень счастлив