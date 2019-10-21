Тим — о старте на турнире в Вене: хочу отомстить Цонге
Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мыслями о своём первом сопернике на соревнованиях в Вене (Австрия). Завтра, 22 октября, он сыграет с представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой.
«Моё лучшее воспоминание на турнире в Вене? Мой матч с Цонгой в 2013 году (тогда 20-летний Доминик уступил первому сеяному на решающем тай-брейке — 4:6, 6:3, 6:7 (3:7). — Прим. «Чемпионата»). Теперь же я намерен отомстить ему.
Цонга — один из лучших теннисистов последнего десятилетия. Да, в последние годы у него было слишком много травм, но сейчас он вернулся. Надеюсь, я подойду в хорошей форме к нашему матчу», — цитирует Тима Tennis World USA.
Действующим чемпионом соревнований в Вене является представитель Южной Африки Кевин Андерсон.
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