Американская теннисистка рассказала, что ощущает связь с Россией

Многократная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и миксте, американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс поделилась впечатлениями от Москвы. Она в дуэте с бельгийкой Элисе Мертен дошла до финала турнира «ВТБ Кубок Кремля», где проиграла японкам Шуко Аояме и Эне Шибахаре со счётом 2:6, 1:6.

«По-прежнему ли меня удивляет Москва? Да, в этот раз мы особенно хорошо провели здесь время. Посетили Кремль и Красную площадь, обнаружили несколько новых мест. А ещё здесь просто великолепные рестораны. Я очень люблю открывать для себя хорошие местные заведения. Мы попробовали блюда традиционной русской кухни, в том числе борщ, и это было очень здорово.

В России у меня много классных поклонников, с которыми общаюсь в основном в социальных сетях. И во время матчей на трибунах за меня болеет своя небольшая группа поддержки. После игры я долго раздавала автографы, сделала много совместных фотографий с болельщиками. Поэтому для меня настоящее удовольствие здесь находиться», — цитирует Маттек-Сэндс «RT на русском».

Маттек-Сэндс также призналась, что один из её первых тренеров был из Москвы.



«Поэтому я чувствую, что у меня есть некая связь с этой страной с самого юного возраста. Когда мне было около семи лет, к нам приезжали девочки из России, они жили с нами под одной крышей на протяжении нескольких месяцев. Я тренировалась с ними, и это мотивировало меня продолжать работать над собой», — сказала американка.