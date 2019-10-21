Чилич вошёл в заявку сборной Хорватии в финальном раунде Кубка Дэвиса

Сборная Хорватия по теннису объявила состав на финальный турнир Кубка Дэвиса.
Как сообщает пресс-служба соревнований, в заявку хорватской команды включены Марин Чилич, Борна Чорич, Мате Павич, Никола Мектич и Иван Додиг.
Напомним, команды Испании и Хорватии (действующие чемпионы) станут соперниками сборной России на групповом этапе соревнований.
Первый розыгрыш обновлённого турнира буде проходить с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала.
Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по количеству побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006).
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