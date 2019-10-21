Федерер начал защиту титула в Базеле с разгромной победы над Гоёвчиком
Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился во второй круг турнира в Базеле (Швейцария). 38-летний уроженец Базеля, посеянный под первым номером, в двух сетах разгромил немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 54 минуты.
Третья ракетка мира выполнил 12 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. В активе его соперника 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 1 сделанный брейк.
За выход в четвертьфинал Федерер поборется с победителем матча Раду Албот (Молдавия) — Душан Лайович (Сербия).
Напомним, Федерер является девятикратным чемпионом турнира в Базеле. В этом сезоне соревнования завершатся 27 октября. Призовой фонд составляет € 2 219 975.
Базель. 1-й круг
21 октября 2019, понедельник. 20:00 МСК
3
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
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Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
Федерер открыл секрет своего спортивного долголетия
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