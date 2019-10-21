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Федерер начал защиту титула в Базеле с разгромной победы над Гоёвчиком

Федерер начал защиту титула в Базеле с разгромной победы над Гоёвчиком
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился во второй круг турнира в Базеле (Швейцария). 38-летний уроженец Базеля, посеянный под первым номером, в двух сетах разгромил немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 54 минуты.

Третья ракетка мира выполнил 12 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. В активе его соперника 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 1 сделанный брейк.

За выход в четвертьфинал Федерер поборется с победителем матча Раду Албот (Молдавия) — Душан Лайович (Сербия).

Напомним, Федерер является девятикратным чемпионом турнира в Базеле. В этом сезоне соревнования завершатся 27 октября. Призовой фонд составляет € 2 219 975.

Базель. 1-й круг
21 октября 2019, понедельник. 20:00 МСК
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Петер Гоёвчик
112
Германия
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