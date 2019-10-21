Федерер начал защиту титула в Базеле с разгромной победы над Гоёвчиком

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился во второй круг турнира в Базеле (Швейцария). 38-летний уроженец Базеля, посеянный под первым номером, в двух сетах разгромил немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 54 минуты.

Третья ракетка мира выполнил 12 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. В активе его соперника 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 1 сделанный брейк.

За выход в четвертьфинал Федерер поборется с победителем матча Раду Албот (Молдавия) — Душан Лайович (Сербия).

Напомним, Федерер является девятикратным чемпионом турнира в Базеле. В этом сезоне соревнования завершатся 27 октября. Призовой фонд составляет € 2 219 975.