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Хачанов успешно стартовал на турнире в Вене, обыграв Хуркача

Хачанов успешно стартовал на турнире в Вене, обыграв Хуркача
Теннис / ATP 0

В первом круге турнира в Вене (Австрия) российский теннисист Карен Хачанов, посеянный под вторым номером, одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Спортсмены провели на корте 1 час 42 минуты.

Уроженец Москвы выполнил 7 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. В активе Хуркача 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.

За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с венгром Мартоном Фучовичем (Q).

Первой ракеткой соревнований стал австриец Доминик Тим. Путь на турнире он начнёт матчем с представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой.

Действующим чемпионом турнира является южноафриканец Кевин Андерсон. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил японца Кея Нисикори.

Вена. 1-й круг
21 октября 2019, понедельник. 21:40 МСК
Хуберт Хуркач
35
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3  
6 		7 7  
         
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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