Хачанов успешно стартовал на турнире в Вене, обыграв Хуркача
В первом круге турнира в Вене (Австрия) российский теннисист Карен Хачанов, посеянный под вторым номером, одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Спортсмены провели на корте 1 час 42 минуты.
Уроженец Москвы выполнил 7 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. В активе Хуркача 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.
За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с венгром Мартоном Фучовичем (Q).
Первой ракеткой соревнований стал австриец Доминик Тим. Путь на турнире он начнёт матчем с представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой.
Действующим чемпионом турнира является южноафриканец Кевин Андерсон. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил японца Кея Нисикори.
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