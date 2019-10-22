Федерер одержал победу в 1500-м матче на турнирах под эгидой ATP

Швейцарец Роджер Федерер успешно стартовал на турнире в Базеле (Швейцария), обыграв немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:1.

38-летний теннисист провёл 1500-й поединок на турнирах, проводимых ATP. Всего швейцарец, который на текущий момент является третьей ракеткой мира, одержал 1232 победы и потерпел 268 поражений в матчах на турнирах ассоциации. В нынешнем сезоне Роджер одержал 48 побед при восьми поражениях.



Федерер занимает первое место по количеству проведённых матчей на турнирах ATP. Его ближайшим преследователем является испанец Рафаэль Надаль (1163 встречи). По количеству побед в матчах швейцарец также занимает первое место. Вторым идёт Надаль (967).

Напомним, Федерер является девятикратным чемпионом турнира в Базеле.