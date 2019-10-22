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Впервые за 10 лет три представителя России входят в топ-25 рейтинга АТР

Впервые за 10 лет три представителя России входят в топ-25 рейтинга АТР
Теннис / Кубок Кремля 0

Успешное выступление Андрея Рублёва на турнире «ВТБ Кубок Кремля» позволило ему впервые в карьере подняться на 22-ю строчку рейтинга АТР.

Таким образом, впервые с 2009 года сразу три российских теннисиста в ходят в число 25 лучших игроков мира — Даниил Медведев (4), Карен Хачанов (8) и Рублёв (22). Интересно, что для каждого из россиян данные позиции являются лучшими в карьере.

В 2009 году лучшими российскими теннисистами были Николай Давыденко (11-я ракетка мира), Дмитрий Турсунов (24) и Игорь Андреев (25).

Напомним, в ноябре сборной России предстоит выступление на Кубке Дэвиса. Тренером команды является Игорь Андреев, а соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Испании и Хорватии (действующие чемпионы турнира).

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