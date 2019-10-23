Мама Федерера: Роджер сам был болбоем, и он с уважением относится к детям

Линетт Федерер, мама экс-первой ракетки мира Роджера Федерера, вспомнила 1994 год, когда её сын был болбоем на турнире в родном Базеле.
«Турнир в Базеле стал лучше за эти годы и намного профессиональнее. Это место, где выросли мои дети. Базель — особенный турнир, в котором Роджер участвует уже 20 лет. Я рада, что он выиграл девять титулов, и было бы здорово завоевать десять. Но мы счастливы просто от того, что Роджер получает удовольствие от игры.
Он был болбоем турнира в 1994 году. Это было здорово. Я была тогда рядом с ним, чтобы опекать его. Но ему вовсе не требовалась моя помощь. Он стремился быть там, рядом с игроками. Думаю, Роджер прекрасно провёл время. К сожалению, это было всего на один год. Хотя, это удивительная история, он был болбоем, а теперь сам играет на центральном корте. Думаю, поэтому он всегда очень уважительно относится к детям, играет с ними. Мне это очень приятно», — приводит слова Линетт Федерер Tennis World USA.
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