Вердаско остался недоволен непопаданием в состав сборной Испании на Кубок Дэвиса

35-летний теннисист Фернандо Вердаско поделился впечатлениями от состава сборной Испании на матчи Кубка Дэвиса с командами России и Хорватии (действующие чемпионы турнира). Его расстроило решение капитана Серхи Бругеры не включить его в заявку.
«Мне очень грустно. Я разочарован тем, что не вошёл в состав команды на Кубок Дэвиса, и тем, что капитан Серхи Бругера не рассчитывал на меня. Я находился в предвкушении и хотел сыграть последний для себя Кубок Дэвиса в моём родном Мадриде. Спасибо всем, кто верит в меня!» — приводит слова Вердаско Ubitennis.
В состав сборной Испании вошли Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Фелисьяно Лопес, Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс. Первый розыгрыш обновлённого турнира пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала.
- 23 октября 2019
-
19:34
-
18:20
-
17:55
-
17:37
-
16:58
-
16:09
-
15:32
-
15:16
-
14:00
-
13:29
-
12:08
-
11:38
-
10:54
-
10:32
-
10:05
-
09:12
-
09:06
-
00:53
-
00:34
- 22 октября 2019
-
23:04
-
22:31
-
22:16
-
22:04
-
20:39
-
20:11
-
19:35
-
18:54
-
17:00
-
16:22
-
16:14
-
15:41
-
14:16
-
13:26
-
12:54
-
12:37