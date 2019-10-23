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Вердаско остался недоволен непопаданием в состав сборной Испании на Кубок Дэвиса

Вердаско остался недоволен непопаданием в состав сборной Испании на Кубок Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

35-летний теннисист Фернандо Вердаско поделился впечатлениями от состава сборной Испании на матчи Кубка Дэвиса с командами России и Хорватии (действующие чемпионы турнира). Его расстроило решение капитана Серхи Бругеры не включить его в заявку.

«Мне очень грустно. Я разочарован тем, что не вошёл в состав команды на Кубок Дэвиса, и тем, что капитан Серхи Бругера не рассчитывал на меня. Я находился в предвкушении и хотел сыграть последний для себя Кубок Дэвиса в моём родном Мадриде. Спасибо всем, кто верит в меня!» — приводит слова Вердаско Ubitennis.

В состав сборной Испании вошли Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Фелисьяно Лопес, Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс. Первый розыгрыш обновлённого турнира пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала.

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