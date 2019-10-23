Рууд — о конфликте с Кирьосом: проблема Ника в том, что он идиот на корте

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мыслями о конфликте с австралийцем Ником Кирьосом, возникшем во время матча второго круга «Мастерса» в Риме (Италия) в мае.



«Было приятно выиграть ту встречу. Праздновал ли после игры? Мне всё равно. Я был счастлив. Получил 90 рейтинговых очков и $ 50 тыс. призовых — так почему бы не отпраздновать? Его проблема в том, что он идиот на корте», — приводит слова Рууда Tennis Head.



Напомним, во время матча судья вынес Кирьосу предупреждение за сломанную ракетку. В ответ на это австралиец ногой выбросил на корт стул, собрал сумку и ушёл, за что был дисквалифицирован. После поединка Кирьос высмеял Рууда за излишне эмоциональное празднование.



В сентябре австралийца условно отстранили от тенниса на 16 недель за выходки в матче с Хачановым на «Мастерсе» в Цинциннати (США).