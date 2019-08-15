Кирьос оштрафован на $ 113 тыс. за сломанные ракетки и перепалку с судьёй

Австралийский теннисист Ник Кирьос наказан штрафом в размере $ 113 тыс. за неспортивное поведение в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США) с россиянином Кареном Хачановым. Уроженец Канберры проиграл встречу со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 2:6.
В ходе игры Кирьос устроил перепалку с судьёй Фергюсом Мерфи, за что получил официальное предупреждение. Причиной конфликта стало то, что судья якобы слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу.
Кроме того, в перерыве между вторым и третьим сетами Кирьос ушёл в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки, за что был оштрафован на одно очко. По окончании матча Ник выругался в адрес Мерфи и плюнул в его сторону.
Как сообщает L'Équipe, Кирьоса ещё могут оштрафовать дополнительно или дисквалифицировать на определённый период.
Напомним, за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати Хачанов сыграет с французом Люка Пуем.
Видео доступно на «Чемпионате».
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