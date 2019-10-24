Свитолина: всё ещё бегут мурашки от прошлогодней победы на Итоговом турнире WTA

Восьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина, пробившаяся на Итоговый чемпионат WTA, поделилась впечатлениями от прошлогоднего розыгрыша турнира, в финале которого она обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:2, 6:2.



«Финал со Слоан Стивенс стал для меня одним из самых главных матчей в карьере. Мне бы хотелось лучше стартовать в той игре. Стивенс демонстрировала отличный теннис, а я старалась вернуться в игру, проявить свои волевые качества. В итоге я была вознаграждена за это.



Это был один из лучших моментов в карьере и у меня всё ещё бегут мурашки, когда я смотрю видео матча. Для меня и моей команды это особенный момент. Он навсегда останется в моём сердце, в моей памяти», — сказала Свитолина в интервью WTA.



На Итоговом чемпионате WTA в 2019 году также выступят Эшли Барти (Австралия), Каролина Плишкова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Бьянка Андрееску (Канада), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия) и Белинда Бенчич (Швейцария).

