Свитолина: всё ещё бегут мурашки от прошлогодней победы на Итоговом турнире WTA

Восьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина, пробившаяся на Итоговый чемпионат WTA, поделилась впечатлениями от прошлогоднего розыгрыша турнира, в финале которого она обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
«Финал со Слоан Стивенс стал для меня одним из самых главных матчей в карьере. Мне бы хотелось лучше стартовать в той игре. Стивенс демонстрировала отличный теннис, а я старалась вернуться в игру, проявить свои волевые качества. В итоге я была вознаграждена за это.
Это был один из лучших моментов в карьере и у меня всё ещё бегут мурашки, когда я смотрю видео матча. Для меня и моей команды это особенный момент. Он навсегда останется в моём сердце, в моей памяти», — сказала Свитолина в интервью WTA.
На Итоговом чемпионате WTA в 2019 году также выступят Эшли Барти (Австралия), Каролина Плишкова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Бьянка Андрееску (Канада), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия) и Белинда Бенчич (Швейцария).
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