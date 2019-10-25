Украинка Свитолина узнала соперниц на Итоговом чемпионате WTA
В Шэньчжэне (Китай) состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA, который пройдёт с 27 октября по 3 ноября.
В Красную группу попали австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова и швейцарка Белинда Бенчич.
В Фиолетовой группе сыграют чешка Каролина Плишкова, канадка Бьянка Андрееску, румынка Симона Халеп и представительница Украины Элина Свитолина.
Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне будет рекордным в истории турнира — $ 14 млн. Теннисистка, которой удастся выиграть турнир, не проиграв ни одного матча, получит $ 4,75 млн.
Свитолина: всё ещё бегут мурашки от прошлогодней победы на Итоговом турнире WTA
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