Квитова: необычное чувство — быть самой старой на Итоговом турнире WTA

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Петра Квитова перед стартом Итогового турнира WTA призналась, что испытывает странные чувства от того, что в этом году стала самой возрастной участницей соревнований.
«Только вчера осознала, что я самая старая среди теннисисток на Итоговом турнире WTA. Очень необычное чувство. Но придётся выступать с этим. Мы обсуждали это и шутили с Симоной Халеп, которая всего на год младше меня.
В тур приходят молодые спортсменки, с каждым годом появляются новые лица. Это нормальная вещь. Отношу ли я себя к старому поколению теннисисток? Честно говоря, нет. Но по факту это так», — сказала Квитова во время пресс-конференции.
Итоговый турнир WTA пройдёт в Шэньчжэне (Китай) с 27 октября по 3 ноября.
- 26 октября 2019
-
11:06
-
10:11
-
09:56
-
09:19
-
00:57
-
00:30
-
00:07
- 25 октября 2019
-
23:22
-
22:15
-
21:23
-
20:55
-
20:25
-
19:31
-
18:51
-
18:06
-
17:45
-
17:14
-
17:05
-
16:35
-
15:38
-
15:20
-
15:06
-
14:47
-
13:18
-
12:44
-
11:59
-
10:54
-
10:42
-
09:35
-
08:53
-
08:28
-
00:23
- 24 октября 2019
-
23:45
-
23:21
-
23:00