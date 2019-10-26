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Тим вышел в финал домашнего турнира, обыграв Берреттини

Тим вышел в финал домашнего турнира, обыграв Берреттини
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в финал турнира категории АТР 500 в Вене. В полуфинальном матче первая ракетка соревнований Тим нанёс поражение третьему сеяному, итальянцу Маттео Берреттини, со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Тим 9 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Берреттини подал 11 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейка.

Счёт в личном противостоянии Тима и Берреттини в официальных матчах стал 3-1 в пользу австрийского теннисиста.

За титул домашнего турнира категории АТР 500 в Вене Тим сыграет с победителем полуфинального матча между французом Гаэлем Монфисом (4) и аргентинцем Диего Шварцманом (5).

Вена. 1/2 финала
26 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 3
         
Маттео Берреттини
11
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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