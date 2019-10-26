Тим вышел в финал домашнего турнира, обыграв Берреттини
Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в финал турнира категории АТР 500 в Вене. В полуфинальном матче первая ракетка соревнований Тим нанёс поражение третьему сеяному, итальянцу Маттео Берреттини, со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Тим 9 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Берреттини подал 11 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейка.
Счёт в личном противостоянии Тима и Берреттини в официальных матчах стал 3-1 в пользу австрийского теннисиста.
За титул домашнего турнира категории АТР 500 в Вене Тим сыграет с победителем полуфинального матча между французом Гаэлем Монфисом (4) и аргентинцем Диего Шварцманом (5).
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